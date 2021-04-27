Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) есть у 2% жителей Липецкой области. Всего, по данным Московской биржи, на 1 апреля 2021 года у липчан открыто 27 тысяч таких счетов, с начала года это больше на 3 тысячи штук. По количеству ИИС регион занимает десятое место в ЦФО. В целом по стране открыто около 4 млн индивидуальных инвестиционных счетов.

«ИИС – счет для операций с ценными бумагами, по которому можно получить налоговый вычет. Открыть его можно не только лично, но и через онлайн-кабинет или мобильное приложение посредника, предоставляющего доступ на фондовый рынок. Но простота оформления не должна быть решающим доводом. Следует помнить о рисках – ведь такие счета не защищены системой страхования вкладов. А доходность по ценным бумагам, в которые идет инвестирование, не гарантирована», – предупреждает руководитель Отделения Липецк Банка России Татьяна Божко.

Отличительная особенность индивидуальных инвестиционных счетов – возможность получить налоговый вычет по одной из двух схем на выбор инвестора. В первом случае можно рассчитывать на часть от внесенной в течение года суммы, но не более 52 тысяч рублей. Во втором – от уплаты НДФЛ освобождается весь доход, который удалось получить с помощью инвестиций через этот счет. По двум этим видам льгот средний вычет составляет 39 и 111 тысяч рублей соответственно. Чтобы получить любой из вычетов, нужно открыть ИИС и не закрывать его в течение трех лет.