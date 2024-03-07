Сборная Липецкой области завоевала 19 медалей международного турнира. На счету липчан – одна золотая, восемь серебряных и 10 бронзовых. IX Международный турнир «Московские звезды ушу» прошел в столице и собрал более тысячи спортсменов из 12 стран. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юнчуньцюань, саньда, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

Результаты наших спортсменов:

Возрастная категория 9-11 лет – Ярослав Часовников (серебро), Ярослав Зрыкин (2 серебра, бронза).

Возрастная категория 12-14 лет – Кира Тормышова (2 бронзы), Александра Андреева (бронза), Вера Мартынец (бронза), Дмитрий Трифанов (серебро, 2 бронзы), Мэтью Матвеев (2 серебра, бронза).

Возрастная категория 15-17 лет – Софья Волокитина (серебро, бронза), Валерия Цандекова (серебро).

Возрастая категория 41-56 лет (ветераны) – Роман Цандеков (золото, бронза).

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность участия липецких спортсменов самого разного возраста в различных турнирах для популяризации физической культуры и активного образа жизни. «Хочется пожелать им дальнейших побед, достижений и не расставаться со спортом всю жизнь. Потому что он дает здоровье, хорошее самочувствие и уверенность в себе», – считает Игорь Артамонов.