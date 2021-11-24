Липецкий клуб любителей зимнего плавания отметил сегодня День моржа. Дата утверждена для привлечения внимания к проблеме уменьшения численности млекопитающих. Кроме того, в этот день проходят заплывы других «моржей» – любителей плавания в ледяной воде. Традицию поддержали и липчане, устроив в обеденный перерыв заплыв в реке Воронеж.

Липецкому клубу моржей уже 59 лет. Всё это время любители зимнего плавания купаются в реке Воронеж в одном месте в районе центрального пляжа.

День моржа отмечается ежегодно 24 ноября с 2008 года. Особенно популярен праздник в арктических регионах России (например, на Чукотке). Наверное, не найдется практически никого, кто не знает, как выглядит это удивительное животное. Дата празднования выбрана не случайно. Именно в последние дни осени у моржей начинается миграция. Направляются они зимовать в Берингов пролив. Во время этого «переселения» моржи становятся наиболее уязвимы, особенно при встрече с браконьерами и охотниками. Поэтому, именно этот день ноября и был выбран для того, чтобы привлечь наиболее пристальное внимание к их охране.

Руководитель региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание популяризации среди липчан здорового образа жизни. «Здорово, что зимнее плавание, закаливание и здоровый образ жизни объединяют людей самых разных возрастов и социальных групп. Физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний, долголетию, активному образу жизни», – подчеркивает Игорь Артамонов.