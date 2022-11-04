Около пяти тысяч липчан собрались сегодня на Городище на праздновании Дня народного единства. Свои национальные подворья продемонстрировали различные народности, живущие в регионе: ингуши, чечены, молдаване, армяне, узбеки. Гости праздника могли познакомиться с их национальной кухней и традициями, принять участие в мастер-классах по национальным ремёслам.

На главной сцене награды получили победители областного смотра-конкурса по организации дней национальных культур «Народное единство». Они прошли в 15 районах с участием 58 тысяч жителей региона. В номинации «Городской округ и городское поселение» первое место занял Елец, второе — Чаплыгин, третье у г. Грязи. В номинации «Муниципальный район» победил Усманский район, второе и третье места у Лебедянского и Краснинского районов соответственно.

«В нашей области живут представители различных национальностей. Все помогают и поддерживают друг друга. Вместе мы благоустраиваем города и села, строим дома и дороги. Также мы вместе помогаем восстанавливать Володарский район Донецкой Народной Республики, отправляем гуманитарные грузы для мобилизованных липчан. Пока мы живём в нашей стране как одна дружная семья, пока мы помогаем друг другу – мы непобедимы», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для гостей праздника также подготовили концерт с участием профессиональных творческих коллективов.

На площади у Областного центра культуры, народного творчества и кино прошла праздничная ярмарка. В более чем ста торговых точках липчане могли купить продукцию местных фермеров. В частности, домашнюю свинину, говядину, мясо птиц, тушки кроликов, ягоды на пару, мясные деликатесы и молоко, сыры. Молодые предприниматели, которые получили государственную поддержку на открытие своего дела от правительства Липецкой области, также представили свои товары. Например, арахисовую и шоколадную пасту, мед, фруктовые и овощные чипсы. Гости ярмарки принимали участие в кулинарных мастер-классах и угощались пшенной кашей с тыквой и ароматным чаем с травами.