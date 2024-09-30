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Вторую годовщину воссоединения Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР с Россией в Липецке отметили флешмобом. Студенты с флагами всех субъектов РФ выстроились на главной площади областного центра в виде числа 89 – столько всего в стране субъектов.

Жителей региона с историческим для страны и мира событием поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Жители этих территорий сделали выбор сами – Липецкая область поддержала, все россияне поддержали», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

Игорь Артамонов напомнил, что Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР, помогает восстанавливать Мариуполь, отправляет гуманитарную помощь, а липецкие бойцы добровольцами идут служить в зону СВО.

«С Днём воссоединения великого государства, друзья! Вместе до Победы и навсегда!» – такими словами завершил свой пост губернатор.

Флешмоб на Соборной площади в Липецке организовали региональный центр патриотического воспитания и военной подготовки «Патриот Центр48» и Городской молодёжный центр.