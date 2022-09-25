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Гуманитарный груз для мобилизованных земляков собрали жители Липецкой области. Большой вклад внесли предприниматели региона, участие приняли и неравнодушные липчане.

В 20-тонной фуре – средства личной гигиены, продукты, большой запас воды, одежда. Собранный груз отправится в распределительные центры, где сейчас находятся первые группы мобилизованных жителей нашего региона.

«Мы окажем всю необходимую поддержку нашим ребятам. На распределительных центрах огромная нагрузка сейчас, нужно помогать», – сказал первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.