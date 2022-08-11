Липецкая область присоединилась к акции «Книги детям Донбасса». В ней принял участие руководитель региона Игорь Артамонов.

Художественную и научную литературу в течение несколько месяцев в пункты сбора приносили неравнодушные жители области. Всего удалось собрать семь тысяч книг. Их оправили в детские сады и школы Володарского района ДНР, над которым Липецкая область взяла шефство.

«Благодарю жителей нашего региона, которые неравнодушны к тем, кому сейчас очень нужна поддержка. Совсем скоро новый учебный год. Уверен, что яркие и интересные книги станут хорошим подарком и порадуют детей»,– сказал Игорь Артамонов.