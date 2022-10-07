Липецкая область продолжает оказывать помощь Володарскому району ДНР. В этот раз для 16 школ переданы методические материалы, атласы, справочники и другая полезная литература для учителей и учащихся. До этого на Донбасс из региона отправили более шести тысяч экземпляров художественной литературы для дошкольных учреждений.

«Липецкая область с первых дней оказывает помощь жителям Донбасса. Наш регион шефствует над Володарским районом, и мы делаем все возможное, чтобы восстановить там привычную жизнь», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Основные формы сотрудничества касаются гуманитарной и правовой помощи, участия в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. Кроме этого, ведется активное взаимодействии в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, добровольчества. В планах – передача наглядных пособий, спортивного инвентаря, ноутбуков и государственной символики РФ.