Всероссийский конкурс Знание.Лектор собрал 19610 заявок из всех регионов страны. 1500 лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который пройдет с 20 августа по 14 ноября. Конкурсанты проведут авторские лекции в своих регионах при поддержке местных филиалов Общества «Знание» и пройдут онлайн-собеседования с экспертами. В конкурсе приняли участие 398 просветителей из Липецкой области — это 11 место по стране и 4 по Центральному федеральному округу. Липчане чаще всего подавали заявки по тематикам «Педагогика, образование и наставничество», «Карьера и саморазвитие» и «История и сохранение исторической памяти».

Евгения Сокольских из города Ельца регулярно представляла свой вуз на соревнованиях по волейболу как на областном, так и межрегиональном уровне. Она готова рассказать, почему спорт так важен не только для физического, но и душевного здоровья, и как победы и поражения формируют целеустремленный характер. Леся Волкова преподает в Липецком металлургическом колледже, регулярно участвует в проектах Общества «Знание», занимается научной деятельностью, ведет блог и считает, что саморазвитие должно быть стилем жизни каждого человека. Кристина Вострикова, эксперт в сфере управления персоналом, была отмечена благодарностью администрации Липецка за вклад в развитие металлургической отрасли в регионе. Она сертифицированный карьерный консультант, спикер, автор книг.

«Мы проанализировали заявки и выявили ключевой тренд. Лекторы не просто делятся знаниями, а подкрепляют их собственным примером. Так, авторы заявок по тематике “Семейные ценности” — родом из многодетных семей или сами многодетные родители. Они делятся ценностями, которые существуют внутри их собственных семей: любовь, доверие, верность, сплоченность, поддержка. Мы считаем, что такой подход и выделяет лекторов Общества Знание”, позволяет им стать нравственным ориентиром для слушателей», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Демография участников разнообразна: это люди от 14 до 75 лет из около 2 тысяч населенных пунктов, включая села и деревни с населением менее тысячи жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов и др.

Преподавателей широкого круга дисциплин объединила тематика «История и сохранение исторической памяти». Авторские лекции подготовили учителя русского и английского языков, обществознания, биологии, химии, физики, астрономии. Конкурсанты не только рассказывают о ключевых вехах отечественной истории, но и делятся узкоспециальными знаниями по истории региональной ветеринарии, горного дела, казачества, церковного права, служб безопасности России, работе кинологической службы во время Великой Отечественной войны.

Много талантливых ученых готовы выступить с лекциями по тематике «Наука и технологии». Они разрабатывают инновационные решения для разных отраслей экономики: повышают безопасность предприятий через VR-технологии, изучают психологию роботов, создают новые технологии по лечению бесплодия и наследственных заболеваний.

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе Знание.Академия. 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

«Просветительская работа Общества «Знание» очень важна. Я с огромным интересом принимаю участие в различных проектах этой организации, стараюсь делиться теми знаниями, тем опытом, который накопился у меня, с молодыми людьми», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.