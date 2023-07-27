Недавно в областном Центре культуры, народного творчества и кино состоялся большой праздник, посвящённый 35-летию Липецкой областной организации Всероссийского общества инвалидов. Самым зрелищным мероприятием, безусловно, была выставка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, которая располагалась в фойе второго этажа здания.

Добринскую районную общественную организацию ВОИ на выставке представляла Зоя Ильинична Жигулина. Она с любовью приготовила 25 икон, выполненных вышивкой стразами. Эти работы мастерицы стали настоящим украшением областной выставки.

Руководство ЛОО ВОИ и многочисленные посетители галереи талантов высоко оценили данные работы. У добринских экспонатов в течение всего показа было многолюдно. Многие с восторгом рассматривали иконы, интересовались техникой их изготовления, фотографировали поделки и делали сэлфи, а также выражали желание приобрести иконы для себя.

Вышивкой стразами Зоя Ильинична занимается более 5 лет. Ею изготовлено уже 35 икон. Вы удивитесь, но увлёк её этим видом творчества сын Олег, который до сих пор привозит маме материалы для работы. Все члены семьи поощряют увлечение Зои

и охотно помогают ей в этом. Муж Николай Серафимович тоже осваивал технику вышивания вместе с нашей героиней и поддерживал жену в начале творческого пути.

Свои творения З.И. Жигулина любит дарить родственникам, друзьям, знакомым. Получить такой щедрый подарок – большое удовольствие. Мастерица несколько икон отдала в дар районному и областному обществам ВОИ, в храмы. Её иконы святой мученицы Татианы есть в двух православных храмах Абхазии. Настоятели церквей в городе Ткварчели с восхищением и благодарностью приняли эти дары от своей давней российской прихожанки, ведь Зоя ежегодно на протяжении 15 лет в бархатный сезон ездит в Сухум на отдых. Там у неё есть небольшое жилище, куда каждое лето она приглашает на отдых своих друзей.

В общем, З.И. Жигулина – человек с активной жизненной позицией, общительный, пример для подражания. Увлечённая творчеством женщина не только вышивает иконы, путешествует, но также любит читать художественную литературу, выращивает комнатные цветы, активно посещает ветеранские клубы, встречается с друзьями, участвует в различных соревнованиях инвалидов, конкурсах, викторинах, с желанием помогает нуждающимся людям.

Уже бессменно 16 лет она является председателем первичной организации ВОИ по посёлку Добринка. За добросовестную и плодотворную работу не раз награждалась почётными грамотами, имеет нагрудный знак «Почётный член ВОИ». Пожелаем этой милой и доброй женщине здоровья, благополучия и творческих успехов.