Открытие регионального этапа международной акции «Большой этнографический диктант» состоялось в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на прошедшей неделе. Площадка работала в онлайн и офлайн форматах. Два участника смогли ответить правильно на все предложенные вопросы, средний бал составил 81. Самому молодому участнику площадки недавно исполнилось 17 лет, а самому опытному – 78 лет.

«Россия – многонациональная страна. Участие в диктанте дает возможность оценить наши познания в этом направлении. Думаю, многие после такой проверки захотят больше узнать о культуре и традициях представителей разных национальностей, живущих в России», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходит в седьмой раз, в этом году под лозунгом «Народов много – страна одна!». Цель акции – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения.

Организаторами регионального этапа международной акции «Большой этнографический диктант» выступили АНО в социальной сфере «Гражданский университет» совместно с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского при поддержке управления внутренней политики Липецкой области. Принять участие в диктанте в онлайн-формате можно по 8 ноября на сайте www.miretno.ru. Правильные ответы будут опубликованы там же до 10 ноября 2022 года.