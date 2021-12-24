Юные липецкие спортсмены отличились на Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению по летним видам спорта «Республика спорт», которая прошла в городе Раменское. Она объединила 259 участников из 35 школ для слепых и слабовидящих детей со всей России.
В течение дней юные спортсмены боролись за звание сильнейших в пяти видах спорта – плавании, дзюдо, голболе, шашках и шахматах. Победители и призеры соревнований в личном зачете по окончании соревнований награждались медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, всего было разыграно более 200 комплектов наград.
«Мы гордимся нашими чемпионами в адаптивном спорте. В регионе большое внимание уделяется улучшению условий тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли развиваться, чувствовать себя равными, улучшать свои результаты и жить полноценной жизнью», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.
Учащиеся областного Центра образования, реабилитации и оздоровления стали победителями и призерами во всех пяти дисциплинах.
Плавание:
Голосова Кристина – 2 золотых и 2 серебряных медали;
Гусев Даниил – 2 серебряных и 2 бронзовых медали.
Дзюдо:
Захаров Ярослав – 1 место;
Рачев Рустам – 2 место;
Руднева Арина – 3 место;
Клоков Евгений – 3 место.
Шахматы:
Кобзев Кирилл – 3 место;
Савков Савелий – 4 место.
Шашки:
Сладков Максим – 4 место.
Голбол:
Команда девочек (Яковлева Алина, Пономарева София, Петровская Виктория) – 1 место; команда мальчиков (Березнев Павел, Николаев Иван, Кутищев Алексей, Котельников Денис) – 3 место.