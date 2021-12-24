Юные липецкие спортсмены отличились на Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению по летним видам спорта «Республика спорт», которая прошла в городе Раменское. Она объединила 259 участников из 35 школ для слепых и слабовидящих детей со всей России.

В течение дней юные спортсмены боролись за звание сильнейших в пяти видах спорта – плавании, дзюдо, голболе, шашках и шахматах. Победители и призеры соревнований в личном зачете по окончании соревнований награждались медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, всего было разыграно более 200 комплектов наград.

«Мы гордимся нашими чемпионами в адаптивном спорте. В регионе большое внимание уделяется улучшению условий тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли развиваться, чувствовать себя равными, улучшать свои результаты и жить полноценной жизнью», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Учащиеся областного Центра образования, реабилитации и оздоровления стали победителями и призерами во всех пяти дисциплинах.

Плавание:

Голосова Кристина – 2 золотых и 2 серебряных медали;

Гусев Даниил – 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Дзюдо:

Захаров Ярослав – 1 место;

Рачев Рустам – 2 место;

Руднева Арина – 3 место;

Клоков Евгений – 3 место.

Шахматы:

Кобзев Кирилл – 3 место;

Савков Савелий – 4 место.

Шашки:

Сладков Максим – 4 место.

Голбол:

Команда девочек (Яковлева Алина, Пономарева София, Петровская Виктория) – 1 место; команда мальчиков (Березнев Павел, Николаев Иван, Кутищев Алексей, Котельников Денис) – 3 место.