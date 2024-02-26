Подведены итоги суперфинала конкурса «Лидеры России». В число победителей вошли два представителя Липецкой области. Это заместитель начальника управления социальной политики региона Денис Тараканов и генеральный директор ПАО «Грязинский культиваторный завод» Александр Исаков.

«Лидеры России» — главный конкурс управленцев в нашей стране. Он создан по распоряжению президента России на базе платформы «Россия — страна возможностей». В этом году конкурс прошел в пятый раз, в нем приняли участие 160 тысяч человек. Они решали поставленные задачи, показывали, как умеют работать в команде. До суперфинала дошли 302 участника, победителями стали 102. Каждого ждет персональное обучение, наставничество от руководителей федеральных компаний. Победители войдут в сообщество лучших управленцев России.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко поздравил победителей и подчеркнул, что победа накладывает большую ответственность.

«Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил Президент России Владимир Путин. Президент запустил кадровую платформу, через которую может реализоваться каждый человек. Такого нет нигде в мире. Вы вливаетесь в достаточно большую мощную семью «Лидеров России», где много руководителей самого высокого уровня. Среди победителей – 5 губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, 6 первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях. Лидеры должны вести за собой», – заявил Сергей Кириенко.

«Конкрус «Лидеры России» дает возможность проявить свои лучшие качества любому человеку, вне зависимости от занимаемой должности. Пятый год подряд этот конкурс помогает выявить лучших управленцев страны, создать из них кадровый резерв. Очень рады, что сразу два представителя нашего региона так достойно показали себя», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны – Председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, Руководителем и заместителями Руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.