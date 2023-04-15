Финальные состязания XVIII Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» – одного из главных в Год педагога и наставника, проходят в Москве с участием липчан. В номинации «Молодые управленцы» победителями стали заместитель директора школы №26 Артем Балакин и директор школы №34 Ольга Клименко, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Сегодня будут названы имена абсолютных победителей конкурса «Педагогический дебют – 2023». В этом году за звание лучших борются 1192 участника из 70 регионов страны по восьми номинациям: «Молодые учителя», «Молодые классные руководители», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций», «Педагог-наставник».

«Участие в конкурсе – отличный трамплин для профессионального роста молодого педагога. Участвуя, он получает возможность представить свои разработки на обозрение компетентного жюри, обменяться опытом с другими участниками, получить комментарии и оценку опытных педагогов, а также найти наставников и единомышленников», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс проводится с 2006 года и является пространством для создания условий для развития творческого потенциала и самореализации, формирования гражданской позиции молодых педагогов, формирования активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования. Сегодня он реализуется при содействии Комитета Государственной Думы по просвещению, Министерства просвещения Российской Федерации, Общероссийского профсоюза образования, департамента образования и науки Москвы, региональных органов управления образования.