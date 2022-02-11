Забег и заплыв в канун Дня всех влюблённых устроят в областном центре. 13 февраля в 12.00 на Зеленом острове в Липецке начнется забег «Love is» от бегового клуба Lipetsk Run Club. Липчан ждут две дистанции. Мальчики и девочки от шести до 17 лет пробегут 600 метров, а мужчины и женщины от 18 лет и старше – 3600. Особенность старта — участники бегут парами. В детской возрастной категории в паре могут стоять как одногодки, так и малыши со старшими ребятами.

По итогам забегов всем финишерам вручат фирменные медали – половинки одного сердца. Победителей и призеров наградят подарками от спонсоров. Главным призом станет ужин на двоих в ресторане. Кроме того, детей и взрослых ждут развлекательные зоны, а после финиша беговой клуб Lipetsk Run Club отметит двухлетие и угостит всех большим тортом.

Кроме того, липецкие моржи проведут романтический заплыв в ледяной воде в канун Дня влюблённых. В клубе зимнего плавания много семейных пар, которые занимаются закаливанием. К ним в этот день могут присоединиться не только пары, но и все желающие липчане, влюблённые в здоровый образ жизни. Всех желающих ждут в 13.00 на зимнем пляже Липецка по адресу: ул. Карла Маркса, 30. Как отмечают организаторы, это оригинальный способ признаться кому-то в любви.

«Такие спортивные акции объединяют людей, прививают любовь к здоровому образу жизни, – считает глава региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше».