Липчане поборются за победу в финале Чемпионата высоких технологий

Студенты колледжей, старшеклассники и молодые специалисты, владеющие компьютерным зрением, современными технологиями, управлением роботизированными системами и подводными аппаратами с элементами искусственного интеллекта, продемонстрируют свои навыки на Чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде.

От Липецкой области в финале, где участвуют 119 студентов колледжей, техникумов и 25 школьников из 41 региона России, выступит команда из пяти человек. Они будут соревноваться в различных компетенциях.

В компетенции «Беспилотные системы диагностики, обслуживания и ремонта инфраструктуры» Липецкую область представит Юрий Чермашенцев из Липецкого индустриально-строительного колледжа под руководством Андрея Кодукова. В компетенции «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением ИИ» выступит Дмитрий Зубарев из Колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли с Алексеем Павловым. Софья Гриднева из Елецкого медицинского колледжа с Анной Абреимовой поборется за победу в компетенции «Фельдшер по медицинской реабилитации».

В компетенции «Проектирование и эксплуатация автономных необитаемых подводных аппаратов/телеуправляемых подводных аппаратов» Липецкую область представит Владислав Федотов из Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий под руководством Валентина Хлопачева. В юниорской компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования» выступит Дмитрий Герасимов из «Кванториума» Елецкого колледжа с Валентиной Пономаревой.

«Уверен, что наши ребята достойно представят регион на Чемпионате высоких технологий. Их навыки в ИИ, робототехнике и беспилотниках — результат интеграции системы среднего профессионального образования с потребностями экономики. Мы создаем условия, где молодежь может получить образование и востребованную профессию, не покидая регион. Это инвестиции в наше будущее», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соревнования пройдут по 15 компетенциям. В пяти из них будут участвовать юниоры, представляющие медицину, сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс, информационные и коммуникационные технологии. Это часть федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдет в национальный проект «Молодежь и дети».