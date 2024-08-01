Четверо жителей Липецкой области поборются за победу в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» — 2024, который проводится среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Региональный этап чемпионата проводился в Липецкой области в апреле. 34 победителя — по одному в каждой из компетенций — были направлены для участия в отборочном этапе конкурса. Он проходил в Московской и Ленинградской областях среди представителей ЦФО. В возрастной категории «школьники» в компетенции «флористика» лучшим стал Сергей Лютый, воспитанник школы-интерната «Траектория» в Грязях. Наталья Крысанова одержала победу среди студентов в компетенции «швея», а Николай Булахтин — лучший мастер по ремонту обуви среди специалистов. Оба финалиста проживают в Реабилитационном центре Липецкой области. Также в категории «специалисты» в рамках компетенции «поварское дело» одержал победу Александр Кожевников, трудящийся в компании «Садовый центр».

Победители отборочного этапа примут участие в финале национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдёт октябре в Москве.

«Проведение подобных состязаний среди людей с ограничениями по здоровью является важным шагом на пути к созданию инклюзивного общества, где каждый человек имеет все возможности для реализации своего потенциала и признания личных заслуг и побед», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.