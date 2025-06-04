Липчане поборются за звание «Лучшего молодого промышленника России»

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Липчане принимают участие в IV Всероссийской Премии «Молодой промышленник года». Среди финалистов, вошедших в ТОП-200 по оценке экспертов Президентской академии РАНХиГС, Максим Александров, руководитель медико-производственной компании «Елец», Денис Ейкилис, директор ООО «ЛипецкТехноЛит», Олеся Загорская, руководитель ООО «Липецкая Кофейная Компания», Дмитрий Цыпин ООО «ПЭТЭКСПЕРТ».

Открытое голосование проходит с 21 мая по 6 июня на сайте Премии. Для этого на главной странице сайта необходимо выбрать Липецкую область в списке регионов и нажать кнопку «Голосовать».

«Всероссийская премия «Молодой промышленник года» – важнейшая площадка для признания заслуг нового поколения лидеров индустрии. Уверен, наши финалисты достойно представят регион. Сейчас у каждого есть уникальная возможность напрямую повлиять на результат, поддержав земляков своим голосом. Присоединяйтесь к народному голосованию на сайте премии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.