По состоянию на 1 апреля 2022 года в Липецкой области сервис кэшаут предоставляли 284 торговые точки. Кроме торговых сетей и автозаправок, услугу активно практикуют отделения Почты России.

За I квартал 2022 года липчане почти 2 тысячи раз воспользовались сервисом кэшаута и получали наличные на кассе более чем на 3,8 млн рублей. Средняя сумма снятия наличных не превышала 2 тысяч рублей.

«С одной карты через кэшаут можно снять не больше 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц. Сервис удобен прежде всего жителям населенных пунктов, где нет банковских офисов или банкоматов. Раньше для того, чтобы снять деньги с карты, людям приходилось ездить в соседние города. Понять, подключен ли в торговой точке кэшаут, можно по соответствующей наклейке на видном месте в магазине, также можно уточнить у продавца», — рекомендует эксперт липецкого отделения Банка России Виталий Черкашин.