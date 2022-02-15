В регионе

Липчане почтили память воинов-интернационалистов

3 часа назад
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Возложение цветов, посвящённое выводу советских войск из Афганистана, состоялось сегодня на площади Героев в Липецке. В этот день 33 года назад последняя колонна военнослужащих покинула территорию республики.

В митинге приняли участие первый заместитель главы региона Александр Рябченко, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, представители липецкой мэрии, депутаты и политических партий, матери, вдовы и сослуживцы воинов, не вернувшихся с полей сражений, ветераны и руководители общественных организаций, представители силовых структур и неравнодушные липчане. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

«Афганцы», ветераны боевых действий, считаются самой массовой категорией воинов-интернационалистов. 2740 военнослужащих, жителей Липецкой области, прошли через Афганистан. 72 человека погибли, 65 вернулись инвалидами, двое пропали без вести. Каждый четвертый воин-интернационалист награждён боевыми орденами и медалями.

«Наши военнослужащие проявили истинные мужество и героизм, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Сегодня мы чтим память тех, кто не вернулся с войны. Погибшие в Афганистане солдаты Советского Союза являются примером достойного исполнения воинского долга нашими соотечественниками».

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