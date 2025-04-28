Липчане подали 43 заявки в команду экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»

Жители Липецкой области подали 43 заявки на участие в экспертном сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего заявки на участие подали 3116 человек из 86 регионов Российской Федерации. Эксперты из самых разных сфер объединяются ради одной цели — поддержки инициатив, способных повлиять на социально-экономическое развитие регионов России. В этом году к команде присоединились профессионалы, обладающие опытом в социальном проектировании, педагогике, работе с молодёжью и в других тематических направлениях конкурса.

Как уточнили в дирекции конкурса «Моя страна – моя Россия», особое значение в этом году имеет новая специальная номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Она вошла в тройку лидеров по числу регистраций среди экспертов, собрав 797 заявок.

«Для специалистов участие в проекте – это не только возможность оценивать социально значимые инициативы, но и шанс обменяться опытом с коллегами из разных регионов, черпать вдохновение в идеях участников и развиваться профессионально», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2025 году перед экспертным сообществом стоит задача – оценка проектов в 14 номинациях по направлениям социально-экономического развития. Перед тем, как приступить к оценке, эксперты пройдут обязательное обучение в формате онлайн-вебинаров. В этот раз своим опытом с ними поделятся преподаватели Президентской академии и специалисты конкурса – совместно они обсудят важность национальных проектов, вопросы комплексного развития территорий, а также собственно механику работы экспертов. Далее пройдет квалификационное тестирование – оно станет доступно с 30 апреля по 10 мая в личных кабинетах. Такой подход помогает сформировать единое понимание критериев, чтобы каждый проект в конкурсе «Моя страна – моя Россия» получил профессиональную и объективную оценку.

Для участников конкурса продолжается заявочная кампания – свои проекты они могут подать до 11 мая. Каждая работа пройдет тщательную экспертизу: её рассмотрят не менее трёх независимых экспертов. Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов, и участие в нём доступно для жителей всех регионов России. Стать участником могут жители как больших, так и малых городов и сел. Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта.