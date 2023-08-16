Очередная «Школа предпринимательства» откроется в Липецкой области 21 августа. Она продлится пять дней и соберет предпринимателей из городов и районов Липецкой области.

Интерес к проекту от потока к потоку растет. Если в первый год желающих изучать бизнес-науку было 20 человек, то сейчас подано уже 30 заявок. Всего за шесть лет существования программы ее прошли более 200 предпринимателей.

«Школа предпринимательства» – это тренинги для субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа разработана для обучения действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.

Как сообщили организаторы, образовательные семинары на площадках центра «Мой бизнес» в Ельце и Липецке проводятся еженедельно. Для участия обязательна регистрация по телефону 8-800-301-7675. Информация о датах проведения представлена на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Анонсы».

Поддержка бизнеса в Липецкой области осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют меры, направленные на всестороннюю помощь предпринимателей, и они постоянно расширяются».