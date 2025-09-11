Липчане подарили наборы канцелярии школьникам из подшефного округа в ДНР

Липецкая область продолжает системную поддержку подшефных территорий в ДНР. Сотрудники управления капитального строительства региона передали школьникам Володарского округа канцелярские наборы в рамках регулярной гуманитарной помощи – тетради, альбомы, письменные принадлежности и другие необходимые для учёбы товары.

«Забота о детях и их благополучии – наш общий долг. Передача канцелярских наборов – это лишь часть системной работы, которая включает не только обеспечение учебными принадлежностями, но и восстановление социальной инфраструктуры. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок имел равные возможности для развития и получения качественного образования», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С 2022 года липецкие строители оказали значительную помощь в восстановлении социальной инфраструктуры Володарского округа. Были отремонтированы четыре школы и два детских сада, проведена модернизация 29 котельных и установлены четыре новых блочно-модульных котельных.