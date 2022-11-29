Жители Липецка заинтересованы в развитии электрозарядной инфраструктуры. Это подтвердили данные опроса, проведённого на портале госуслуг региональным управлением энергетики и тарифов.

Результаты показали, что 89% опрошенных считают необходимым развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей, при этом 71% учавствовавших в опросе горожан хотели бы иметь в личном пользовании электромобиль.

Наиболее популярными локациями для расположения электрозаправок липчане назвали:

Гипермаркет «Лента» (ул. Неделина);

ТЦ «Ноябрьский» (9-й микрорайон);

ТРЦ «Ривьера»;

ТЦ «Радуга» (район «Свободный Сокол»).

Для 85% опрошенных быстрая зарядка удобнее медленной, но 61% хотели бы иметь медленную около дома.

Сейчас ведётся активная работа с инвесторами по расширению электрозаправочной инфраструктуры на территории Липецкой области. До 2024 года планируется установка больше 20 зарядных электростанций и на сегодняшний день заключено уже четыре соглашения о сотрудничестве с потенциальными инвесторами в этой сфере.

«Липецкая область придерживается ESG-принципов в работе с инвесторами. Этому полностью соответствует открывшийся этой осенью в регионе завод по производству электромобилей. Создание электрозарядной инфраструктуры станет важным дополнением», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.