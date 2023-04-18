Представители Липецкой области рассказали об успешном опыте профилактики детского дорожного травматизма на Всероссийском вебинаре. В онлайн-встрече приняли участие около 100 человек из более чем 20 городов, в том числе из Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в Госавтоинспекция УМВД России по региону, липчане осуществляли связь со своими коллегами из учреждения дополнительного образования «ЭкоСфера». Липецкую область представляли как педагоги, так и сотрудники областной Госавтоинспекции. Они проинформировали участников вебинара о целенаправленной деятельности Госавтоинспекции и педагогического сообщества по предотвращению ДТП с участием несовершеннолетних, рассказали о множестве профилактических конкурсов и мероприятий проводимых в регионе.

Так, на базе учреждения «ЭкоСфера» действует «Школа ЮИД», в которой занимаются юные липчане, интересующиеся проблемами дорожной безопасности и транспортной культурой. Ребята совместно с автоинспекторами принимают участие в профилактических акциях, раздают водителям и пешеходам памятки, призывают липчан не нарушать Правила дорожного движения. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и специалистами областной профильной «Лаборатории безопасности» педагоги «ЭкоСферы» участвуют в судействе тематических детских конкурсов по дорожной безопасности.

Кроме профилактической работы также был рассмотрен опыт по обучению детей навыкам безопасного поведения на трассах и взаимодействие с сотрудниками дорожной полиции педагогов липецкой гимназии №12 и школы №77. В ходе заинтересованного разговора автоинспекторы рассказали о совместных профилактических мероприятиях с родительскими патрулями, подготовке просветительских акций и конкурсов. Особый интерес слушателей вызвала информация, посвященная созданию и деятельности липецких отрядов юных инспекторов движения. Участники вебинара поблагодарили липчан за полезную информацию, отметив, что опыт их профилактической работы достоин применения и в других российских регионах.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.