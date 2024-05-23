Каким был известный путешественник Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский в детстве, раскрывает кукольная постановка «Петя Семёнов. Восхождения» (6+). Ее подготовили сотрудники усадьбы Рязанка совместно с творческой лабораторией «Театр под Деревом». Режиссер спектакля – художественный руководитель «Театра под Деревом» Иван Карпов. Премьера прошла в рамках акции «Ночь в музее» в культурном пространстве «Прачечная» в Липецке. Роли исполнили артисты «Театра под Деревом» Дина Кюнбергер и Антон Поверинов.

Постановка посвящена ярким, трогательным и при этом трагическим событиям из жизни Семёнова. Перед зрителями предстают образы родителей, маленького мальчика, в одиночку исследовавшего окрестности Рязанки, первой супруги Веры, которая рано ушла из жизни из-за чахотки, что послужило импульсом к дальнейшему пути учёного, отправившегося исследовать Тянь-Шань.

В течение года работу представят на разных сценических площадках региона, в том числе на фестивале в честь дня рождения Музея-усадьбы в августе. «Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский – наш выдающийся земляк, гордость липецкого края. В 2027 году его усадьба, расположенная в Чаплыгинском районе, станет центром празднования 200-летия со дня рождения великого учёного. Уже сейчас готовятся и реализуются проекты, которые станут украшением этого события», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.