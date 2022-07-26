Выставка работ заслуженного учителя России, члена Союза художников РФ Вячеслава Канищева под названием «Джаз предместий приветствует нас» откроется 29 июля в выставочном зале областного центра. Вячеслав Канищев родился 21 октября 1941 года на Сырском Руднике Липецка. В 2005 году был принят в Союз художников России, и с этого времени регулярно участвует в областных и региональных выставках. Его персональные выставки с успехом прошли в Липецке и Москве: в Государственной Думе РФ, в Совете Федераций, в детском музыкальном театре им. Наталии Сац и на ВДНХ.

Вячеслав Канищев — художник, сочетающий творческую и педагогическую деятельность. Его любовь к музыке определила главное направление творчества. Как отмечают искусствоведы, работы художника несут оттенок музыкальной свободы, в них присутствует экспрессионистический отзвук и желание писать чистым цветом, палитра — это сам холст, пятна, мазки – звуки. Интенсивность цвета, экспрессия, музыкальность живописного ритма, характерные качества творческой парадигмы художника. Созвучность с темой джазовой импровизации художник отождествляет с идеей собственного творчества свободного от искусствоведческих рамок и условных традиций, постоянного поиска живописной гармонии.

«Я не приветствую навешивание ярлыков в живописи. Пусть абстракцией называют холсты искусствоведы, критики, для меня же они всегда будут появляться в связи с желанием творить. В абстракции есть больше пространства для домысливания, воображения, ее можно сравнить с джазом, в основе которого лежит импровизация, экспромт», — говорит Вячеслав Канищев.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отмечает губернатор Игорь Артамонов. На выставке будет представлено более 40 работ художника, созданных в период с 2002 по 2022 год, она будет работать по 28 августа.