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Представители Липецкой области отличились на Всероссийском открытом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП 2023». Его итоги подведены в Федеральном центре технического творчества учащихся «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».

Конкурс был посвящен Году педагога и наставника. Всего на всероссийский этап 366 педагогических работников из 32 регионов страны представили 249 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей.

«По итогам Всероссийского конкурса все победители регионального этапа от Липецкой области – 24 человека – стали победителями и призерами всероссийского конкурса: лауреаты 1 степени – 2 человека; лауреаты 2 степени – 13 человек; лауреаты 3 степени – 9 человек», – сообщили в управлении образования и науки региона. Организатором регионального этапа Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» выступает Центр дополнительного образования Липецкой области.

«Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.