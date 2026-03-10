Липчане получили четыре награды всероссийского конкурса «Сила традиций»

Проекты и дизайнерские бренды Липецкой области завоевали награды Всероссийского конкурса «Сила традиций». На конкурс было подано 880 заявок из всех регионов России, и только 200 проектов удостоились выхода в финал. Церемония награждения прошла в Гостином дворе в Москве в рамках 39-й Выставки-ярмарки «Ладья. Весенняя фантазия».

Бренд одежды с вышивкой MARIFAN (ИП Каверина Марина) получил диплом II степени в номинации «Авторские дизайнерские украшения». Культурное пространство «Липецкие ремесла», созданное при поддержке Липецкой ТПП и центра «Мой бизнес», завоевало диплом III степени в номинации «Арт-объект городской среды». Бренд украшений «Стиль стали» (кольчужное плетение, ИП Кищенко Светлана) также удостоился диплома III степени в номинации «Авторские дизайнерские украшения». Центр романовской игрушки под руководством Юлии Гулевской стал победителем в номинации «Проекты дизайн-кода общественных пространств и входных групп».

«Сейчас все исконно российское обретает особую популярность и находит отражение в архитектуре, моде, культуре. Замечательно, что липецкие мастера – в авангарде современных течений», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Помимо участия в конкурсной программе липчане приняли участие в круглом столе «Культурный код России: интеграция народных промыслов в городскую среду», прошли курс повышения квалификации и получили удостоверения государственного образца. Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.