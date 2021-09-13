Форум социальных инноваций регионов с участием делегации Липецкой области завершился в Москве. В четвёртый раз он объединил представителей федеральных и региональных органов власти, социально ответственного бизнеса, добровольческого движения, социальных работников, врачей и учителей. С какими вызовами столкнулась социальная сфера в начале третьего десятилетия XXI века, какие изменения происходят и какие ключевые задачи предстоит решить – эти и другие вопросы обсуждали участники четырёхдневного форума.

Развитие цифровых технологий, пандемия новой коронавирусной инфекции – всё это серьёзно повлияло на нашу жизнь и на социальную сферу в том числе. “Модернизация социальной сферы идёт и в нашем регионе. Что-то уже сделано: например, документы на все услуги, оказываемые по линии управления социальной политики, можно подать через многофункциональные центры «Мои документы». Это ликвидировало очереди в территориальных центрах соцзащиты, сократило сроки предоставления той или иной меры поддержки населению. Совершенствование социального обслуживания на дому путём внедрения бирюзовой системы управления, при которой всё ориентировано именно на нужды клиента, а затраты на административное руководство минимальны, модернизация центров занятости в рамках национального проекта «Демография» – эти и другие проекты реализуются сейчас. Общая цель – сделать получение социальных услуг максимально удобным, а сами услуги – отвечающими современным реалиям”, – отметила первый заместитель начальника управления социальной защиты населения Липецкой области Татьяна Андреева.

В рамках форума состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса Минэкономразвития «Лучший многофункциональный центр России». Как уже сообщалось, УМФЦ Липецкой области победил в двух номинациях: «Лучший проект МФЦ» и «Лучший МФЦ». Липецкую область отметили за интеграцию систем МФЦ и управления социальной политики. А лучшим МФЦ был признан центр «Мои Документы» в районном центре Красное. Дипломы победителей получили заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области Ирина Шевченко и директор УМФЦ Липецкой области Галина Кукушкина.