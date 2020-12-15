Липчане получили награды IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020

Финал IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 прошел на днях в Екатеринбурге с участием представителей Липецкой области. В этом году в целом было заявлено 390 проектов из 59 российских регионов. В число победителей вошли и липчане.

Театрально-литературный фестиваль «Толстовская осень» занял первое место в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал (население до 100 000)». Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» стал вторым в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Ландшафтная опера «Легенда о граде Ельце» расположилась на третьем место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 000)». Специальным дипломом «За креативный подход к проведению спортивного события» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» отмечен Липецкий международный стальной марафон 2019 года. «Легенда о граде Ельце» и «Тайны усадьбы» также отмечены партнером премии, Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C.

Премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в сфере развития индустрии событийного туризма, сообщили в областном Центре развития культуры и туризма. Председателем экспертного совета премии стала директор Международной туристической выставки «Интурмаркет» Ольга Хоточкина. «Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, просто делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.