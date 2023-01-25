За девять месяцев 2022 года жители Липецкой области получили в ломбардах 59,4 тыс. займов на 678 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года число договоров увеличилось на 5%, а объем выданных гражданам денежных средств снизился примерно на 1%.

Липчане получают деньги под залог личных ценных вещей. На 1 октября жители Липецкой области были должны ломбардам 265,8 млн рублей, это сумма основного долга и процентов.

«Под ломбарды могут маскироваться комиссионные магазины. Они приобретают у клиентов имущество «с правом обратного выкупа». Но юридически это не является залогом, поэтому вещь могут продать в любое время. Компании, в чьей деятельности Банк России видит признаки нелегального кредитора, вносятся в предупредительный список», — подчеркивает эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

Некоторые ломбарды берут с заемщика проценты по займу уже со дня оформления договора. Это нарушение прав потребителей финансовых услуг. В конце 2022 года Банк России рекомендовал участникам рынка начислять проценты со следующего дня после предоставления займа, если он не был погашен в день выдачи.