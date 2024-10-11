Предприятия Липецкой области получили награды за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». ООО «Согласие», ООО «КолоСС» и ООО «Вербиловское» получили золотые медали, ООО «НиколоСС» и АО «Липецкое» – серебряные.

Кроме того, трое липчан отмечены за вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и добросовестный многолетний труд. Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоены директор ООО «ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА» Леонид Измайлов и директор по развитию ООО «Ви Фрай» Сергей Марченко. Техник-химик АО «Агропромышленное объединение «Аврора» Ольга Салий получила Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ.

Под руководством Леонида Измайлова в агрохолдинге «Черкизово» построен маслоэкстракционный завод в Ельце. На предприятии перерабатывают сою – 2,5 тысячи тонн в сутки или более 800 тысяч тонн сырья в год. Сергей Марченко работает в компании «Ви Фрай» на ОЭЗ «Липецк» с 2013 года. За это время мощность завода увеличилась до 290 тысяч тонн в год. А после запуска второй производственной линии в 2024 году этот показатель составит 500 тысяч тонн и сделает предприятие крупнейшим переработчиком картофеля в РФ. Ольга Салий трудится в АО «Агропромышленное объединение «Аврора» с 2008 года. В ее обязанности входит проверка качества сырья, настройка и обслуживание лабораторного оборудования и контроль своевременного выполнения работы на участках.