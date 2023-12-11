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Липецкие специалисты прокладывают сети водоснабжения в Володарском районе ДНР. К примеру, в селе Малиновка проложили новый водопровод протяжённостью 10,7 километра.

Кроме того, липчане доставили в село новую водонапорную башню, которую установят вместо старой и не отвечающей современным требованиям конструкции. Люди будут обеспечены качественной водой.

«В некоторых населённых пунктах Володарского района коммунальные сети в критическом состоянии. Наша помощь там очень нужна и липецкие специалисты справляются со всеми поставленными задачами, помогая людям вернуться к нормальной мирной жизни», – отмечает губернатор Липецкой области Игор Артамонов.