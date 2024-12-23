Горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников заработала по бесплатному номеру 8-800-101-10-42. Позвонив сюда, дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, и оставить пожелания Деду Морозу. Линия будет работать круглосуточно до 30 декабря.

Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. А организовал работу «Ростелеком Контакт-центр», который размещается в Липецке.

«Прекрасно, что с помощью информационных технологий реализуются такие добрые проекты, как прямая линия со сказочными персонажами. Радует, что липчане принимают в этом непосредственное участие. Для детей это станет настоящим подарком и усилит их веру в новогодние чудеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.