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Липчане помогли создать горячую линию Деда Мороза

8 часов назад

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Горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников заработала по бесплатному номеру 8-800-101-10-42. Позвонив сюда, дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, и оставить пожелания Деду Морозу. Линия будет работать круглосуточно до 30 декабря.

Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. А организовал работу «Ростелеком Контакт-центр», который размещается в Липецке.

«Прекрасно, что с помощью информационных технологий реализуются такие добрые проекты, как прямая линия со сказочными персонажами. Радует, что липчане принимают в этом непосредственное участие. Для детей это станет настоящим подарком и усилит их веру в новогодние чудеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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