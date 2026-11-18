Новый сервис поможет в поиске работы, подготовке к собеседованию или смене карьерного трека. Специальный карьерный ИИ-помощник «Отклик» был разработан командой проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Официальный релиз запланирован на 2027 год. А пока идет регистрация для участия в его пилотном тестировании.

Опрос среди россиян, посвященный тематике поиска работы, проведенный Президентской платформой «Россия – страна возможностей» показал, что самым тревожным этапом соискатели считают собеседование. Участники опроса признались, что во время разговора их больше всего пугают неизвестность вопросов (36,6%), страх растеряться (35,9%) и непонимание ожиданий работодателя (35,6%). Вместе с тем 60% респондентов хотели бы получать советы по итогам собеседования, 55% – рекомендации по резюме, а 44% – примеры сильных формулировок.

Именно на этот запрос соискателей и отвечает ИИ-помощник «Отклик», разработанный проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сервис позволяет заранее познакомиться с форматом интервью и пройти ИИ-собеседование в безопасной среде, где можно ошибаться, менять формулировки и пробовать снова.

На первом этапе к тестированию смогут присоединиться 1000 участников со всей страны, в том числе и из Липецкой области. Среди тех, кто пройдет ИИ-собеседование до конца 2026 года, разыграют 100 карьерных консультаций с экспертами проекта «Профразвитие» в очном и онлайн-форматах.

Сервис «Отклик» работает на отечественном искусственном интеллекте. Методология подготовки к собеседованиям разработана с участием HR-специалистов, карьерных консультантов и привлеченных экспертов со стороны Президентской платформы с учетом российской практики найма. Виртуальный рекрутер моделирует ситуацию собеседования на стажировку или работу, задает уточняющие вопросы в зависимости от ответов кандидата. Например, он может попросить привести конкретный случай из учебы или практики, или предложить рассказать какой функционал был у кандидата в командном проекте. В зависимости от степени уверенности кандидата виртуальный рекрутер меняет сложность вопросов и тон разговора.

После собеседования участник получает персональную обратную связь. Сервис оценивает отдельные ответы по содержанию и применяет общие критерии ко всей беседе. Например, учитывает, отвечает ли кандидат по существу вопроса, насколько последовательно излагает мысли, подкрепляет ли их примерами и показывает ли свой вклад в общую задачу. Рекомендации помогут заметить слишком обобщенные или длинные формулировки, точнее описать зону ответственности, свои действия и показать результат. Затем собеседование можно пройти повторно, чтобы закрепить полученные навыки.

К апробации также приглашают HR-специалистов крупных компаний. Обратная связь пользователей и профессиональная оценка экспертов помогут доработать сценарии интервью и рекомендации перед основным запуском сервиса в 2027 году.

Чтобы присоединиться к тестированию «Отклика» и попробовать свои силы в ИИ-собеседовании, необходимо зарегистрироваться на сайте otclick.rsv.ru. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в четвертом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

«Поиск работы и всё, что с этим связано, сопряжено с определенным стрессом. Липчане могут помочь протестировать цифровой сервис, который позволит снизить эмоциональную нагрузку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.