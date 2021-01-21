На заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета департамент ЖКХ представил парламентариям план мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2021 год.

Как сообщил и.о. председателя департамента Александр Шачнев, общая сумма финансирования мероприятий составит 36 млн рублей. По сформированным Советами общественного самоуправления перечням, в округах будут установлены спортивное и детское игровое оборудование, малые архитектурные формы. Много заявок от жителей было по освещению и большая часть «депутатского миллиона» в округах направят на монтаж сетей наружного освещения: ул. Моршанская, Российская(округ №1), аллея по ул. Хорошавина до школы №77(округ №10), территория 24 микрорайона (округ №11), территория 16 микрорайона (округ №17), ул. Титова(округ№24). Сразу в 2 округах средства пойдут на благоустройство общественных пространств: аллея между домами 4-14 по ул. Катукова и сквер «Катюшин» (пл. Торговая, д.4). На территории между д.4 по ул. Белянского и ГСК «Наука 48» будет спроектирована и обустроена площадка для выгула собак.

В округе, который на данный момент остался без депутата (№35), также будут проведены работы. В частности, по пер. Чугунный, ул. Комарова, д.1 до д.65 (Сселках), и от д.10 по ул. Космонавтов до д.1 по ул. Буденного (Желтые Пески) в 2021 году будут спроектированы и построены сети наружного освещения, а рядом с домом 333/7 по улице Баумана установлено детское спортивное оборудование.

– Выполнение мероприятий по наказам избирателей находится на постоянном контроле депутатского корпуса. Парламентарии и представители мэрии выезжают на места и проверяют ход исполнения работ. Стараемся оперативно реагировать на проблемы, которые возникают. Всегда открыты для диалога с жителями, если какие-либо мероприятия выполнены не вовремя или плохого качества, – отметил заместитель председателя постоянной комиссии Сергей Сазонов.