Более 450 преподавателей и методистов вузов и колледжей Липецкой области повысили цифровую грамотность на базе АНО ВО «Университет Иннополис».

По результатам обучения преподаватели ЕГУ имени И.А. Бунина, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, ЛГТУ, Елецкий медколледж имени К.С. Константиновой, Лебедянского торгово-экономического техникума и других вузов и колледжей региона получили компетенции, востребованные в реальном секторе цифровой экономики. Они адаптировали свои образовательные программы так, чтобы студенты получали знания в сфере ИТ и сквозных технологий. Обучение проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». «Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что участие в таком масштабном проекте заинтересует жителей области, откроет перед ними новые перспективы».

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что курсы повышения квалификации по ИТ-направлениям на базе Опорного образовательного и Единого учебно-методологического центров российского университета «Иннополис» с начала 2022 года прошли 11 тысяч преподавателей и методистов российских колледжей и вузов.