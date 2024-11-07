Диану Сикстус из Лебедяни, победительницу первенства мира среди юниорок, чествовали во дворце спорта «Молодежный», где проходил турнир по боксу, посвящённый памяти Заслуженного мастера спорта России Петра Заева.

В Черногории на первенстве мира по боксу среди девушек до 18 лет Диана завоевала золото в весовой категории до 54 кг. Ее соперницей в финале стала Малоу Терези из Франции. В марте лебедянская спортсменка уже встречалась с француженкой на турнире «Жемчужина Адриатики», где уступила ей победу. Вместе с отцом и тренером Романом Сикстус они проанализировали ошибки и разработали тактику боя. На первенстве мира это помогло Диане выиграть финальный бой со счетом 4:1.

«Победа Дианы — заслуга и ее отца-тренера. Научить, поддержать, вселить веру в себя — дорогого стоит. Замечательная семья, прекрасная победа и ещё одно высокое достижение липецкого спорта», — сказал Игорь Артамонов.

Всего на ринге в Черногории наша землячка провела 4 непростых боя.

«Я очень рада победе, я счастлива. Во время гимна ощущала гордость за страну и нашу команду. Мне очень понравился бой. Я долго готовилась, долго шла к этому моменту. С француженкой я уже боксировала, меня было сложно чем-то удивить, я знала, что и как делать. В прошлом году в Ереване я завоевала бронзу, и то поражение дало дополнительный стимул, чтобы упорно готовиться. Я сделала всё, что в моих силах и довольна своим выступлением. Посвящаю победу своей стране — России!» — сказала Диана после победы.