Презентация выставки, посвященной 20-летию Липецкой и Елецкой епархии, состоится 23 марта в 15.00. Экспозиция «Из истории Липецкой и Елецкой епархий» – совместный проект Липецкого областного краеведческого музея и Комиссии по канонизации святых Липецкой митрополии.

По словам организаторов выставки, история православия на территории липецкого края насчитывает несколько столетий. Уже в середине XVI века здесь строились храмы и основывались первые монастыри. К началу XX века действовало уже более 500 соборов и церквей, свыше десятка обителей. Святыни липецкой земли посещали тысячи верующих.

Особое внимание посетителей выставки привлекут экспонаты, рассказывающие о храмах, которые являются исторической достопримечательностью региона, об известных всей России монашеских обителях, святынях и святых, связанных с Липецкой областью. В витринах посетители увидят подлинные экспонаты XVIII-XX веков и фотографии Липецка, Ельца, Задонска, Лебедяни. Также на выставке будут представлены материалы, рассказывающие о восстановлении монастырей и храмов и современной жизни Липецкой митрополии. Выставка продлится до 14 мая