Традиционно Пушкинский день России в Липецкой области отмечается на нескольких площадках. Липецкая земля считается прародиной великого поэта. Сам Александр Сергеевич знал о своих «тамбовских» предках и проезжал Елец по дороге в Арзрум, рассказали в управлении культуры и туризма региона.

Память о бабушке Пушкина, которая родилась в селе Коренёвщино и венчалась с Осипом Ганнибалом в церкви Липецка, бережно передается из поколения в поколение липецкими краеведами, литераторами, художниками, скульпторами. «Пушкинский праздник – прекрасный повод вспомнить знакомые всем с детства бессмертные строки Александра Сергеевича, насладиться их красотой и выразительностью», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

2, 3, 4 и 19 июня в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого состоится премьера музыкальной комедии «Табачный капитан». Спектакль станет главным событием Международного культурного центра «Дни Петра на Липецкой земле», организованного при поддержке Минкульта РФ и приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра Великого. В роли Петра Первого выступит московский артист Андрей Москвичёв. В образе Ганнибала перед зрителями предстанет студент ЛГПУ из Египта Мина Лорис.

3 июня липчан приглашают принять участие в пушкинском празднике, который состоится в Липецком областном краеведческом музее в 11.00. Участники проверят свои знания в викторине «Пушкинские строки», побеседуют о липецких предках Пушкина, а также узнают о том, как Александр Сергеевич отмечал свой день рождения, что получал в подарок и какие угощения были на его праздничном столе.

3 июня в 15:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке состоится лекция «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». О жизни и творчестве А.С. Пушкина расскажет завкафедрой теории и методики преподавания русского языка и литературы ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат филологических наук, доцент Вера Расторгуева.

5 июня в 10:00 в регионе пройдут основные торжества в честь дня рождения поэта. Областной Пушкинский праздник начнется с возложения цветов к стеле А.С. Пушкина на родине предков поэта в селе Коренёвщино Добровского района. Гостей ждут «Открытый микрофон» с выступлениями литераторов региональных отделений Союзов писателей России, посещение музея А.С. Пушкина, показ ЛГАТД им. Л.Н. Толстого спектаклей «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Моцарт и Сальери», творческая площадка от ЛОУНБ и ее филиалов, интерактивная игры-викторины «Пушкинское Лукоморье» и «Заморочки из сказочной бочки» по творчеству А. С. Пушкина, поэтический подиум «Прочти из Пушкина строку», мастер-классы, книжные выставки, ярмарка сувениров.

В день рождения солнца русской поэзии, 6 июня, в Липецкой областной детской библиотеке Шамаханская царица, кот ученый и другие герои произведений А.С. Пушкина предложат детям принять участие в поэтическом турнире, а на бульваре Неделина состоится праздничная программа «О Пушкине с любовью». 12 июня в 21:00 Пушкинскую неделю в Липецкой области завершит спектакль «Пугачев». Театр танца «Казаки России» представит постановку по произведению Пушкина «Капитанская дочка» в рамках Хренниковского фестиваля на Соборной площади в Липецке.

В XVIII веке в Коренёвщино, тогда село Покровское, находилась помещичья усадьба Фёдора Петровича Пушкина – прапрадеда Александра Сергеевича. Здесь родилась бабушка поэта Мария Алексеевна, которая вышла замуж за Осипа Ганнибала, арапа Петра Великого. В 1999 году к 200-летию со дня рождения поэта, Коренёвщинской средней школе было присвоено имя А.С. Пушкина. У входа в школу был установлен бюст поэта работы липецкого скульптора Валентина Челядина.