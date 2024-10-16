Подведены итоги заявочной кампании ХХI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». От Липецкой области поступило 379 заявок. В общей сложности организаторы получили 55 321 заявку от участников из России и еще девяти стран, в том числе Беларуси, Казахстана, Китая, Таджикистана.

В 2024 году в конкурсе принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет. Они представляют авторские проекты в 13 номинациях по сферам социально-экономического развития. Одна из номинаций – «Волшебные нити родословной» – для детей до 13 лет. В двух номинациях – «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» – нет возрастных ограничений.

Заочная экспертиза проектов продлится до конца октября. После участников ожидает очная презентация проектов. Награждение победителей пройдет в формате просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года. По завершении соревновательного трека финалисты и победители могут рассчитывать на постконкурсное сопровождение, обмен опытом, поддержку в масштабировании инициатив.

«Идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых социально-экономических вопросов в регионах. Мы видим, что молодые липчане достаточно активны в этом направлении, у них есть идеи и они готовы их воплощать. Органы власти со своей стороны всегда готовы рассмотреть полезные инициативы и помочь в их реализации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.