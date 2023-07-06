Жители региона в 12 раз чаще используют карты, чем снимают наличные. За первые три месяца этого года они совершили почти 3,9 млн операций по получению наличных с карты — это на 7% меньше, чем в I квартале 2022 года. При этом число безналичных платежей выросло на 9% — до 45,4 млн операций.

Всего с января по март суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг в Липецкой области превысил 35 млрд рублей. Средний чек при этом составил около 780 рублей.

На 7%, до 18,9 млн транзакций, увеличилось количество банковских переводов, их сумма возросла до 82,8 млрд рублей. Средний чек по таким операциям в январе-марте 2023 года остался на уровне прошлого года и составил 4,4 тысячи рублей.

На начало апреля у липчан на руках было более 2,5 млн платежных карт, что на 22% больше, чем в I квартале прошлого года. Количество устройств, которые принимают карты, также выросло. В их число входят более одной тысячи банкоматов и почти 28 тысяч терминалов.

«Все чаще жителям региона предлагают расплатиться в магазинах и небольших торговых точках по QR-коду, то есть даже карту не надо доставать из кошелька — достаточно смартфона. Технологии развиваются, а предприятия торговли и сервиса делают все возможное, чтобы липчане могли платить так, как им удобно», — подчеркивает заведующий сектором платежных систем и расчетов липецкого отделения Банка России Ольга Любар.