В 2020 году почти 12 тысяч кредитов получили липчане с помощью ипотеки. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Такие данные приводит отделение Банка России по Липецкой области.

Всего в прошлом году банки выдали ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 24 млрд рублей, что более чем на половину превышает объем предоставленных кредитов за 2019 год.

Изменился и средний срок, на который берут ипотеку. Если раньше липчане в основном расплачивались за кредиты за 18 лет и 5 месяцев, то теперь – за 18 лет и 8 месяцев.

Стал другим и средний размер кредита: он возрос с 1 млн 800 тысяч до 2 млн рублей. А средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам снизилась до 7,5% за 2020 год против 9,9% за 2019 год.

«Спрос на кредиты поддерживался как за счет снижения процентных ставок, так и благодаря программам льготной ипотеки. Сохранению устойчивой ситуации в строительной отрасли способствовало и развитие механизма проектного финансирования, который защищает дольщиков от ненадежных застройщиков. По состоянию на 1 января 2021 года, в регионе открыто более 1200 счетов эскроу. Год назад их было всего 20», – подчеркивает руководитель Липецкого отделения Банка России Татьяна Божко.