Липецкая область в числе 13 кластеров ЦФО представила этапы реализации программы кампании «Профессионалитет». Защита проектов проходила в Ивановской области.

Участники выездного совещания обсудили ключевые этапы превращения колледжей в современные образовательно-производственные центры. Особое внимание уделили обновленным инфраструктурным площадкам для обучения будущих студентов.

«2022 год – пилотный, проект реализуется в сжатые сроки. Это требует от управленческих команд сплоченности и быстрого реагирования на внешние изменения. Необходимо детально проработать дорожную карту, сформировать ежедневный план действий и обеспечить максимальную вовлеченность всех участников. Особая ответственность ложится на плечи представителей предприятий реального сектора экономики, которые формируют запрос на подготовку кадров», – отметила начальник Федерального центра сопровождения развития материально-технической базы, учебной и производственной инфраструктуры в системе СПО Института развития профессионального образования Наталия Огуенко.

Липецкий металлургический колледж в числе 70 профессиональных образовательных организаций России получил субсидию для создания на его площадке образовательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности Липецкой области. С первого курса студенты станут частью корпоративной культуры ПАО «НЛМК», где их ждут после завершения обучения в качестве молодых специалистов, сообщили в управлении образования и науки региона. «Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.