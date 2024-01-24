Липчане – авторы идей, представленных на конкурс форума «Сильные идеи для нового времени» в 2024 году и победители прошлого года, презентовали свои проекты председателю ВЭБ РФ Игорю Шувалову, генеральному директору Агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой и губернатору Липецкой области Игорю Артамонову. Питч-сессия прошла в ОЭЗ «Липецк».

Один из самых успешных проектов Липецкой области – приложение для мобильных телефонов «Социальный контракт». Пользователи могут узнать полную информацию и условия предоставления социального контракта, просчитать доходы, создать бизнес-план и через мобильное приложение подать заявку на получение соцконтракта. Сервис неоднократно занимал первые места на конкурсах региональных проектов. Его высоко оценил Минтруд, сейчас приложение работает уже в трёх субъектах страны, еще в 10 регионах собираются его внедрять. Приложение «Социальный контракт» переводят на платформу ГосТех для дальнейшего тиражирования во всех субъектах РФ.

Ученица СШ №55 Елизавета Моисеева представила участникам сессии «Умную таблетницу». Она работает в паре с приложением и напоминает о приеме лекарств.

Еще один интересный проект – «Информационная система топливно-энергетического комплекса региона». Он разработан с целью автоматизации сбора, обработки и анализа информации, обеспечении доступности информации о текущем состоянии объектов топливно-энергетического комплекса, и уменьшения времени на технологическое присоединение к сетям.

Руководитель регионального центра финансовой грамотности Института развития образования Липецкой области Жанна Корнева представила идею «Дружелюбная организация – проект социального воздействия». В школах могут появиться зоны отдыха для учеников и педагогов, информационные зоны и навигация, коворкинг-центры и бизнес-инкубаторы.

Проект «Передача очных обращений граждан в «УМФЦ» управления имущественных отношений предполагает перевод госуслуг в электронный формат с возможностью подачи заявлений через портал «Госуслуги», сокращение доли обращений в ходе личного приёма в управлении.

«Главное богатство нашей страны — люди. В ходе таких поездок мы встречаем заряженных людей не просто с идеями, а с реализованными практиками, которые дают хорошие эффекты. Сегодня мы увидели конкретные решения, которые уже реализованы в Липецкой области, увидели неравнодушных людей, которые каждый день занимаются любимым делом и готовы делиться своим опытом с другими. Форум «Сильные идеи для нового времени» мы проводим четвертый год и каждый раз всё больше проектов и идей находят инвесторов, партнеров, поддержку на региональном и федеральном уровне», — отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Также на сессии были представлены региональные бренды – участники конкурса АСИ, Фонда Росконгресс и ВЭБ.РФ «Знай наших». Это Липецкая Кофейная Компания, Cofee Way, магазин женской одежды NATGO, фермерский кооператив «Нилан», компания «Энерком», которая занимается производством светодиодных светильников, НАСЛЕДНИКЪ ВЫЖАНОВА, компания «Концепт», производящая краниальные ортезы с применением 3D печати, «Деревня Индюшкино».

«У нас много хороших производителей. Это и одежда, и продукты питания, и информационные технологии, и креативная индустрия. В первом сезоне 118 липецких брендов приняли участие в конкурсе, 20 из них стали финалистами. Уверен, что в этом году победителей будет еще больше», — сказал Игорь Артамонов.

Также сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Липецкой области и Агентством стратегических инициатив по внедрению в Липецкой области регионального стандарта развития сотрудничестве креативных (творческих) индустрий. Подписи под документом поставили Игорь Артамонов и Светлана Чупшева.