Липчане представили свои разработки на педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия»

Проект «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» собрал на Всероссийских педагогических чтениях 150 представителей из разных регионов страны. Среди сильнейших – два участника из Липецкой области, которые представили свои разработки на площадке Российской академии образования.

Дина Сафарова, учитель английского и французского языков школы с. Тербуны с углубленным изучением отдельных предметов, представила практику «Уникальный феномен в мировом искусстве – советская военная лирика как способ повышения мотивации изучения английского языка». Педагог использует песни времен Великой Отечественной войны, переведенные на английский язык, как средство изучения лексики, аудирования и произношения, совмещая обучение с воспитанием патриотизма и исторической памяти. Такая форма работы повышает интерес школьников к языку, позволяет им воспринимать иностранную речь через знакомые тексты и способствует формированию уважения к подвигу народа.

Оксана Барбашина, педагог-наставник межрегионального коллектива писателей «Покорители вершин», представила практику «Воспитание культуры поддержания уникальности и увлекательности текстов с помощью практикума написания эссе о путешествиях по России». В формате практических вебинаров участники учатся превращать сухие тексты о поездках в яркие личные рассказы, развивая навыки письма и самовыражения. Методика основана на работе с контекстуальными синонимами и личными впечатлениями, помогает воспитывать любовь к родной стране и формирует культуру речи и патриотическое мировоззрение.

Все выступления транслировались в сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» ВКонтакте и доступны для просмотра в записи. В этом году на участие в Чтениях поступило более 2000 заявок из 82 регионов страны. По итогам отборочного этапа экспертная комиссия определила 150 авторов педагогических практик, которые получили приглашение на очную программу и возможность масштабировать свои подходы в других регионах страны.

«Всероссийские педагогические чтения – это площадка профессионального диалога экспертного и научного сообществ. Они, как и многие другие проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей», позволяют липчанам не только делиться собственными наработками, но и почерпнуть новые идеи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Одним из ключевых событий Чтений стало пленарное заседание «Воспитание через ценности: вызовы и стратегии» в Российском государственном гуманитарном университете. Кроме того, для участников были организованы онлайн-лекции, посвященные роли ценностей в работе педагогов и наставников, и деловая игра «Разговоры о важном: 17 ценностей», в ходе которой команды разрабатывали учебные занятия, направленные на формирование ценностного фундамента школьников. В заключительный день Чтений было презентовано исследование «Растем вместе», посвящённое изучению познавательного и эмоционального развития детей и созданию технологий, способствующих их гармоничному развитию. Проект «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.