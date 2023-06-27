Отборочный (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в России. Соревнования пройдут в 25 регионах и на пяти площадках крупнейших предприятий и госкорпораций России более чем по 170 компетенциям в двух возрастных категориях: студенты и школьники.

Из Липецкой области в отборочных соревнованиях по 56 компетенциям примут участие 65 лучших конкурсантов предыдущего этапа. «Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» показал высокий уровень подготовки участников в Липецкой области. Нам нужно обучать молодых специалистов так, чтобы они могли работать на наших современных предприятиях. Давать больше возможностей учиться и становиться лучше в своей работе. Желаем нашим конкурсантам, которые представят наш регион на отборочном этапе Чемпионата, высоких достижение и побед»,- отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова.

Участникам предстоит новое серьезное испытание – необходимо показать себя на межрегиональном уровне, проявить свои лучшие навыки, полученные от наставников и преподавателей в процессе обучения. В успешном выступлении команды региона заинтересованы и предприятия-партнеры, которые по результатам предыдущего этапа предложили вакансии и стажировки победителям и призерам.

Финал Чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде с 18 по 22 сентября, где будут определены победители по 8 компетенциям в Основной категории и по 2 – среди Юниоров. Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября, сильнейших выявят по 32 компетенциям в Основной категории и по 19 – среди Юниоров.

«Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников, студентов и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.