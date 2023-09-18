Липецкая область продолжает оказывать помощь подшефному Володарскому району Донецкой Народной Республики. Благодаря совместной работе весной району было подтверждено федеральное финансирование на благоустройство центрального парка, а уже сегодня туда зашла техника.

Преображает общественное пространство уже зарекомендовавшая себя в районе липецкая компания ООО «СМУ-3». До конца года специалистам предстоит выполнить в парке внушительный фронт работ. Среди них демонтаж старого покрытия пешеходных зон, обустройство новых тротуаров и освещения, высадка дополнительного озеленения, создание зон отдыха, а также монтаж малых архитектурных форм и сцены.

Ранее липчане преобразили в этом парке детскую и спортивную площадки, на которых благоустроили территорию и смонтировали необходимое оборудование. «В Володарском районе липецкие специалисты восстановили уже более 40 объектов, и этот процесс не останавливается. Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни людей», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.