Открыт прием заявок на IV Всероссийскую премию «Молодой промышленник года». Награда вручается соискателям в возрасте до 40 лет, собственникам и руководителям компаний – за лучшие практики по развитию промышленных предприятий среднего и малого бизнеса с годовым оборотом от 120 млн до 2 млрд рублей.

В этом году премия «Молодой промышленник года» расширяет возможности и вводит спецноминации. Одна из них – «Молодая промышленница». Номинация призвана привлечь внимание к достижениям женщин в управлении в промышленной сфере, которая считается традиционно мужской. Вторая спецноминация – «Промышленный туризм» от Агентства стратегических инициатив. Победа в ней присуждается молодому руководителю предприятия, который повысил открытость промышленных объектов и способствовал популяризации достижений российской промышленности. Это не только экскурсии, но и профориентационные программы и другие мероприятия, позволяющие посетителям понять процессы и секреты производства, погрузиться в профессию. Важно, чтобы личный вклад номинанта в создание и управление этими проектами был отмечен в заявке.

Победители не только получают призы, дипломы и членство в Клубе молодых промышленников. Они участвуют в стажировках Минпромторга «Федеральная практика», презентуют свои проекты на встречах с руководителями органов власти. В жюри Премии – сильнейшие эксперты отрасли, лидеры деловых сообществ, институтов развития. В лонг-лист Премии войдут ТОП-200 молодых лидеров российской промышленности. В шорт-лист – ТОП-10 победителей, из которых отдельно будут награждены три первых места. Спецноминации станут дополнительными наградами.

Положение о Премии и анкета, которую нужно успеть заполнить до 15 февраля – на сайте. Подробнее о Премии и советы по подаче заявки – в телеграм-канале #Молодойпромышленникгода. Награждение состоится в июле на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге.

«Липчанам уже доводилось участвовать в премии «Молодой промышленник года», были победы. Это должно стать стимулом для проверки себя и своих достижений в этом году. В регионе достаточно передовых предприятий, сильных руководителей, на которых стоит равняться», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.